Fujimori defiende la lucha contra el crimen organizado como su primer desafío de Gobierno

La mandataria dijo que Perú está en "un continente donde no hay guerras entre países, sin embargo afrontamos otro tipo de guerras, las declaradas por organizaciones transnacionales que han impuesto el terror".

"No hay un frente de batalla ni fronteras definidas, no tienen reglas internacionales, el enemigo no tiene uniforme, se esconde entre la gente. No existe posibilidad de rendirse ni la firma de acuerdos de paz", expresó Fujimori.

La jefa de Estado dijo que estos grupos criminales han acumulado un "enorme poderío bélico" y cometen crímenes como el narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas, extorsión y asesinato.

En tal sentido, Fujimori manifestó que primero tiene que "determinar y definir al enemigo, son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del sistema democrático y de los ciudadanos de bien".

Aseguró que con una clara definición y marco normativo permitirá que "las fuerzas armadas actúen decididamente ante una amenaza contra el orden interno, que generan estas organizaciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fujimori mencionó que, además de participar en el compromiso regional de Santiago, Perú se ha incorporado al Escudo de las Américas como muestra de su "decidido compromiso de trabajar con nuestros socios".

"Vamos a perseguir el crimen desde el hombre que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene", remarcó la gobernante.

Fujimori recordó igualmente que su país "conoce el alto precio de la paz", pues aunque venció el terrorismo, durante el Gobierno de su padre Alberto Fujimori (1990-2000), agregó que "lamentablemente aun hoy quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue trasgredido".