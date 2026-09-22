Guterres advierte que las condiciones para un Estado palestino se están "borrando"

Durante una reunión de alto nivel sobre la solución de dos Estados, Guterres defendió su creación sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, en línea con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y los acuerdos previos.

Guterres recordó que hace un año varios países reconocieron al Estado de Palestina y sostuvo que la solución de dos Estados constituye "el único camino creíble" hacia una paz y una seguridad duraderas para palestinos e israelíes.

Sin embargo, advirtió que las condiciones para la creación de ese Estado se están deteriorando en los territorios palestinos ocupados.

Guterres citó en particular la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, que, según señaló, se está acelerando casi una década después de la aprobación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad.

También denunció la proliferación de puestos de avanzada de colonos y el aumento de la violencia de estos contra los palestinos, así como "demoliciones, desalojos, desplazamientos, confiscaciones de tierras y cambios en el statu quo de los lugares santos".

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"Estas acciones están creando un entorno cada vez más coercitivo que está expulsando a familias palestinas de sus hogares y tierras y planteando el espectro de la limpieza étnica", dijo.

Guterres puso el foco en el denominado plan E1, cuyo avance, advirtió, puede acabar con las posibilidades de establecer un Estado palestino territorialmente contiguo y viable.

En cuanto a Gaza, señaló que para las familias que viven entre la devastación y la desesperación las promesas de un futuro mejor pierden credibilidad si no van acompañadas de cambios.

"El plan de paz debe aplicarse plenamente", afirmó Guterres, que pidió "detener la expansión de los asentamientos" y "apoyar a las instituciones palestinas y su viabilidad financiera".

También pidió "avanzar hacia un proceso político creíble que permita poner fin a la ocupación y hacer realidad la autodeterminación palestina".

El objetivo debe ser "la existencia de dos Estados independientes, soberanos y democráticos, Israel y Palestina, que convivan en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de las líneas de 1967 y con Jerusalén como capital de ambos".

"No hay alternativa", afirmó, y alertó de que "el tiempo se acaba".