Iglesia católica de Panamá pide perdón por una veintena de denuncias de abusos sexuales

"Allí donde miembros de nuestra iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar, pedimos perdón en nombre de la Iglesia", declaró durante la presentación el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa.

Ulloa citó los datos del informe, que a solicitud propia, sin que mediara mandato judicial ni requerimiento de la Santa Sede, analiza la actuación de la arquidiócesis de Panamá frente a las denuncias de abusos, y que cifra en 24 los casos denunciados entre 2001 y 2025 que involucran directamente a esta institución católica.

De esos 24 casos denunciados, "nueve estaban relacionados con menores de edad", de los cuales cinco llevaron "a la dimisión del estado sacerdotal, de los agresores", precisó Ulloa.

El arzobispo se mostró confiado en que la publicación de este informe anime a las víctimas a presentar más denuncias.

"Reiteramos a quienes han podido ser víctimas la confianza de que la Iglesia quiere acompañarlos en esa sanación y en esa restauración de la justicia", afirmó Ulloa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe fue elaborado por una Comisión de Transparencia financiada por la Notre Dame Law School (EE.UU.), y la Fundación Universidad Villanueva (España), a solicitud de la Arquidiócesis de Panamá.

"Lo que hoy presenta esta comisión es la primera aplicación de un modelo de valoración institucional, concebido por un grupo internacional de expertos, de un instrumento específicamente diseñado para examinar de forma sistemática cómo responde una institución eclesial ante las denuncias de abuso sexual", dijo durante el acto María José Valero, miembro de la comisión y de la Universidad de Villanueva.

El trabajo de la comisión incluyó el análisis de los expedientes de los archivos diocesanos (el archivo secreto del Arzobispo, el del Vicario Judicial y del Tribunal Eclesiástico), la escucha de testimonios, una encuesta a agentes pastorales y el estudio de la cobertura mediática.

De un universo global de 37 denuncias documentadas, el equipo valoró las 24 en los que la Arquidiócesis de Panamá tenía una responsabilidad institucional evaluable entre 2001 y 2025.

Las 13 restantes corresponden a otras diócesis (7); quedan fuera del objeto del informe por su materia, período o por la condición de la víctima (5); o carecen de datos que permitan situarlos (1).

Entre los 24 casos sí estudiados, nueve corresponden a víctimas menores de edad, 11 casos son adultos en situación de vulnerabilidad y cuatro casos no hay registro de edad.

"El problema central que este informe documenta es de registro, no de negación", ya que, según el texto, "los expedientes acreditan que hubo denuncias, que se abrieron investigaciones y que se adoptaron decisiones, pero la trazabilidad se pierde a medida que avanza el procedimiento".