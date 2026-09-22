Juez electoral de Ecuador multa a dos miembros del partido indígena por cuentas de campaña

Los sancionados a pagar 12.050 dólares cada uno son Guillermo Churuchumbi, representante legal de Pachakutik y candidato a la Prefectura de Pichincha, y Carlos Sánchez Villagrán, responsable del manejo económico del partido.

"Este no será un obstáculo que silencie nuestra voz ni detenga el compromiso con nuestra gente. A la ciudadanía cabe manifestar que nuestros derechos políticos no han sido tocados y seguimos como una alternativa real para las grandes mayorías", señaló en su cuenta de X Churuchumbi.

"Estamos habilitados para participar en las elecciones, por lo que nuestra candidatura a la prefectura está en firme", continuó en relación con las elecciones locales que se celebrarán en Ecuador el próximo 29 de noviembre.

El juez determinó que ambos incurrieron en una infracción electoral al presentar los informes de las cuentas de campaña fuera del plazo establecido y no corregir las observaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La sentencia impuso a cada uno una multa que deberán pagar en un plazo de sesenta días, pero no se suspendieron sus derechos políticos.

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Tras conocerse la decisión del juez, algunos integrantes del correísmo mostraron su apoyo públicamente a los sancionados. "Mi solidaridad con Guillermo Churuchumbi frente a la persecución, el hostigamiento y esta política de odio que pretende silenciarnos a todos", compartió la asambleísta correísta Viviana Veloz en su cuenta de X.

"La democracia exige garantías para todas las voces y una justicia electoral independiente, que jamás sea utilizada para debilitar a las organizaciones políticas", señaló por su parte el también asambleísta correísta Roque Ordóñez en la misma red social.

El proceso comenzó el pasado 16 de julio, cuando el presidente del CNE, José Cabrera, interpuso una denuncia en la que alertaba del supuesto comisión de una infracción electoral tipificada en el artículo 281 de la ley electoral, relacionada con el financiamiento y el gasto.

La normativa señala que los responsables económicos y representantes de los movimientos políticos pueden ser sancionados cuando no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos.