Kiev tacha de “vergonzosa” la cancelación de las sanciones de la UE a dos oligarcas rusos

“Moscú lo celebra porque obtiene lo que quería: sentido de la impunidad, la humillación de la UE y división entre europeos”, dijo Sibiga en X después de que la UE anunciara un acuerdo para prolongar hasta septiembre de 2029 las sanciones a entidades y oligarcas rusos con la exclusión de la lista de los dos oligarcas en cuestión.
Sibiga cerró su mensaje conminando a los Estados miembros de la UE a que “anuncien ahora que impondrán sus propias sanciones nacionales a estos dos individuos”.
Los individuos a los que se refiere Sibiga son los oligarcas Mijaíl Fridman y Alisher Usmánov.
Eslovaquia -que es favorable a reanudar las relaciones económicas con Rusia- pedía la cancelación de las sanciones a ambos y Francia sólo a Usmánov, que además de la rusa tiene la nacionalidad uzbeka.
París ha reclamado la retirada de Usmánov de la lista de sancionados para lograr la liberación de dos ciudadanos franceses por parte de Azerbaiyán.
Uzbekistán y Azerbaiyán son dos países túrquicos que pertenecieron a la URSS y son a día de hoy socios estratégicos.