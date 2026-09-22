Kiev tacha de “vergonzosa” la cancelación de las sanciones de la UE a dos oligarcas rusos

Kiev tacha de “vergonzosa” la cancelación de las sanciones de la UE a dos oligarcas rusos

Kiev, 22 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha calificado de “vergonzosa e injustificable” la decisión de la UE de retirar, a iniciativa de Francia y Eslovaquia, de su lista de sanciones a dos de los oligarcas rusos que tienen sus activos en territorio europeo congelados por su supuesta complicidad con la invasión rusa de Ucrania.