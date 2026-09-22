La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,04 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0,01 %, hasta los 130.482.832,39 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Cresud (-1,5 %) e IRSA (-1,4 %), mientras que las que más subieron fueron las de Transportadora Gas del Norte (+3 %) y Telecom Argentina (+1,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos retrocedieron hasta 1,5 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 555 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.535 pesos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista se mantuvo en 1.514 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.555 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,9 %, a 1.606,83 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, hasta los 1.536,51 pesos por unidad.