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22 de septiembre de 2026 a la - 14:40

La turca Yesim Ustaoglu, Concha de Oro 2008, presenta en Donostia una poética película

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San Sebastián (España), 22 sep (EFE).- La cineasta turca Yesim Ustaoglu ha presentado este martes en el Festival de Cine de San Sebastián (norte de España) 'What remains', una película con la que vuelve a competir por una Concha de Oro que consiguió con 'La caja de Pandora' en 2008. En esta ocasión, presenta un filme evocador sobre una poeta que busca reconectar con su voz interior.

Por EFE
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La película lleva a la protagonista (Öykü Karayel) a cuestionar las convenciones sobre la familia, la identidad y el sentido de la vida. Su camino hacia el autodescubrimiento impulsa a quienes la rodean (incluida su pareja, Metin Akdülger) a reconsiderar sus propias vidas, llevando a toda la familia en una nueva dirección.

Un viaje vital que la propia directora emprendió en 2018, cuando acabó su anterior película, 'Clasroscuro'. "Me sentía igual, llena de obligaciones, cargas, asfixiada por todo a mi alrededor, todas las cuestiones políticas".

Así, como la poeta protagonista, Ustaoğlu se preguntaba "por qué debería escribir y por qué escribo", ha explicado. "Quería abrir la puerta, salir de mi esquina y hacer una especie de viaje y es cuando empezó la escritura".

Hermosos paisajes montañosos y música experimental acompañan una historia que habla de "volver a las raíces" para superar la desconexión, y que la directora rodó a la vez que un documental sobre los pueblos y naturaleza de la zona.