La UE prorroga sanciones selectivas a Rusia 3 años pero se las retira a dos oligarcas

El Consejo de la UE concluyó hoy el procedimiento escrito para validar esta decisión, tomada por consenso después de haber sido retrasada durante una semana ante la dificultad para que los países acercaran posiciones, según informó dicho órgano en un comunicado.

Un portavoz de la presidencia de turno irlandesa del Consejo de la Unión reconoció el "difícil compromiso" al que tuvieron que llegar, para mantener en vigor el régimen de medidas restrictivas, que incluyó "retirar de la lista a determinadas personas".

Usmánov y Fridman quedarían fuera de la lista de sancionados -quienes ven sus activos en la UE congelados y no pueden entrar en territorio comunitario-, indicaron a EFE diferentes fuentes diplomáticas.

Desde la presidencia, detallaron que el compromiso supondrá una prórroga del régimen por 36 meses, hasta el 22 de septiembre de 2029, lo que permitirá seguir aplicando sanciones a unas 3.000 personas y entidades y seguir ampliando el listado, algo en lo que se está trabajando en este momento.

Hasta ahora, estas listas se revisaban y evaluaban cada seis meses, por lo que la decisión de hoy de renovarlas por un período de 36 meses "refuerza la durabilidad y la previsibilidad del marco de sanciones de la UE", señaló el portavoz.

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Usmánov es un magnate septuagenario cuya fortuna se valora en unos 14.000 millones de dólares (unos 12.135,5 millones de euros) y que está vinculado a otros hombres de negocios cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin.

Una hermana de Usmánov, Gulbahor Ismailova, también está en la lista negra de la UE.

Precisamente, el anterior Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán había prometido al Kremlin intentar sacar de la lista a ambos, según grabaciones publicadas por medios de comunicación.

París esperaba la retirada de Usmánov de la lista de sancionados para lograr la liberación de dos ciudadanos franceses por parte de Azerbaiyán.

Por su parte, Fridman fue hasta marzo de 2022 consejero delegado de Letterone Investment, el mayor accionista de la cadena de supermercados DIA.

Uzbekistán y Azerbaiyán son dos países túrquicos que pertenecieron a la URSS y son a día de hoy socios estratégicos.

Las medidas restrictivas se introdujeron por primera vez en marzo de 2014 y responden a acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y se aplican a casi 3.000 personas y entidades, entre las que también se encuentran sociedades de terceros países.