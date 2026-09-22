Letonia dice que Francia está dispuesta a negociar un acuerdo sobre el escudo nuclear

"He mantenido un contacto activo con el presidente francés sobre una cooperación más estrecha entre Letonia y Francia en materia de seguridad y defensa", dijo.

"El presidente Macron ha accedido a iniciar negociaciones con Letonia para la adhesión de nuestro país a la iniciativa francesa de disuasión nuclear y una delegación francesa llegará a Letonia próximamente para dar comienzo a estas negociaciones. El presidente Macron también ha expresado su compromiso de reforzar la presencia militar francesa en Letonia, especialmente en el ámbito de la defensa aérea", agregó.

El anuncio de Kulbergs coincidió con la retirada por parte del Gobierno letón de sus objeciones a la exclusión de dos oligarcas rusos, Alisher Usmanov y Mikhail Fridman, de la última lista de sanciones de la UE.

Según medios internacionales como Financial Times y Euronews, que citan sus fuentes, Francia había respaldado la eliminación de Usmanov de la lista para facilitar la liberación de ciudadanos franceses detenidos en Azerbaiyán.

El comunicado del Gobierno letón no vinculó la oferta francesa a Letonia con el hecho de que el país báltico hubiera renunciado a sus exigencias de que Usmanov y Fridman permanecieran en la lista de sanciones, pero la declaración de Kulberg sobre la oferta de Macron se incluyó en un comunicado de prensa más extenso que explicaba por qué Letonia había cambiado de postura.

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El comunicado citaba a Kulbergs diciendo: "No se trataba de elegir entre una buena y una mala solución, sino entre una mala y una mucho peor: una oportunidad para elegir entre cambiar el estatus de dos personas y el futuro de todo el régimen de sanciones, que afecta a más de 2.600 personas y entidades asociadas con la agresión rusa".

Sin embargo, el Gobierno letón impulsará una legislación para imponer sanciones nacionales a ambos oligarcas rusos. "Letonia seguirá utilizando todos los instrumentos legales a su alcance para impedir la liberación de los fondos y recursos económicos de estas personas en Letonia", dice el comunicado.

La noticia de que Letonia iniciará conversaciones para extender el paraguas nuclear francés a su territorio llega el mismo día en que los legisladores lituanos dieron el primer paso en un proceso que durará al menos seis meses para eliminar la prohibición constitucional del país sobre la presencia de armas nucleares en territorio lituano.

El parlamento lituano, o Seimas, votó el martes por 99 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones a favor de iniciar el proceso de derogación del artículo 137 de la Constitución, que establece que "no podrá haber armas de destrucción masiva ni bases militares extranjeras en el territorio de la República de Lituania".

Tras la votación sobre la aprobación de la enmienda constitucional prevista para el 6 de octubre, y cuya aprobación definitiva está programada para el 12 de enero de 2027, Lituania también podrá incorporar armas nucleares de sus aliados, como por ejemplo en el marco del acuerdo de disuasión nuclear francés.

El año pasado, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, indicó que su país, el más septentrional de los países bálticos, también estaba abierto a que Reino Unido desplegara en su territorio aviones de combate F-35 con capacidad nuclear.

Todos estos países bálticos limitan con Rusia, mientras que Letonia y Lituania también tienen fronteras con Bielorrusia.