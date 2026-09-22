Los presidentes de Panamá y España hablan de cooperación e integración iberoamericana

El potencial logístico panameño y los proyectos que desarrolla el Canal de Panamá, entre ellos dos nuevos puertos y el reservorio de Río Indio, también fueron temas abordados por los dignatarios, indicó un comunicado oficial.

"El presidente español reconoció la importancia de Panamá dentro de la alianza que lidera España, por lo que vaticinó una importante participación panameña en la próxima Cumbre de Iberoamérica que se desarrollará en noviembre", dijo la misiva de la Presidencia panameña.

Mulino, por su parte, agradeció a España el apoyo a Panamá para salir de las listas discriminatorias de la Unión Europea, logrando en primera instancia ser excluida en la lista de países no cooperadores en la lucha contra el narcotráfico y se espera la pronta salida de la lista fiscal, señaló el comunicado.

El gobernante panameño indicó asimismo "que Panamá ha logrado el control soberano de dos de sus más importantes puertos, Balboa y Cristóbal, e indicó que se ha entablado una colaboración aduanera con países europeos para combatir el narcotráfico".

Mulino y Sánchez conversaron también sobre las elecciones para la Secretaría General de la ONU y las oportunidades que se abren para Panamá dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), del que es miembro asociado.