Moody’s Local advierte "efectos heterogéneos" en la economía de Bolivia pese a superávit

"Moody's Local Bolivia espera que el superávit comercial de Bolivia en 2026 tenga efectos heterogéneos sobre los sectores económicos, más que una mejora uniforme de las condiciones operativas",señaló la agencia calificadora.

El análisis indicó que la minería y las actividades relacionadas con los metales preciosos serán "las principales beneficiarias" de las divisas, pero que los que estarán expuestos "a restricciones de abastecimiento, mayor costo energético y volatilidad cambiaria" serán "los sectores intensivos en importaciones, combustibles o logística".

Asimismo, la plataforma de calificación advirtió que "el principal riesgo sectorial" será una "insuficiente" disponibilidad de divisas que permita "normalizar" las importaciones críticas y sus costos operativos.

"Los impactos serían más relevantes para transporte, construcción, agroindustria, manufactura y comercio, sectores que dependen de insumos importados, equipos, repuestos o diésel para operar con normalidad", indicó el reporte.

También mencionó que el saldo positivo reportado de 3.682 millones de dólares "se explica principalmente por suministros industriales" y que si se quita dicha categoría la balanza comercial "muestra un déficit" de aproximadamente 2.013 millones de dólares.

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El informe señaló que la dependencia energética de Bolivia "seguirá siendo el principal canal de transmisión" de riesgo para los sectores productivos locales.

Moody's Local detalló que durante el primer semestre del año las importaciones de combustibles y lubricantes alcanzaron los 1.203 millones de dólares y que esa cantidad equivale al 25,39 % de todo lo importado por Bolivia en ese periodo.

Otro aspecto que destacó es que la aplicación en agosto del decreto 5676, que elevó el costo del diésel a 18 bolivianos para los grandes productores, "podría aliviar parcialmente la presión sobre las divisas si mejora el abastecimiento" del combustible.

Sin embargo, esto "elevaría costos para sectores intensivos en diésel" como los que dependen de los hidrocarburos, principalmente la agricultura, minería, construcción, industria, transporte y logística.

Finalmente, Moody's Local advirtió que la mejora de las reservas internacionales netas (RIN) puede "moderar las restricciones de liquidez", pero que esto dependerá de "la disponibilidad efectiva de divisas líquidas".

El informe señaló que las RIN pasaron de 3.617 millones de dólares a finales de junio a 4.214 millones de dólares en septiembre, por lo que los recursos de alta liquidez aumentaron de 703 millones de dólares a 1.082 millones y que el 82,49 % de las RIN están en oro.

"El resultado comercial del primer semestre constituye un soporte relevante para sectores generadores de divisas, pero no elimina vulnerabilidades para actividades dependientes de importaciones", concluye Moody's Local.