Perú emitió 725 órdenes de expulsión o salida del país desde la frontera norte en este año

La oficina de Migraciones llevó a cabo 1.140 operativos de verificación y fiscalización migratoria en Tumbes en este año, que se tradujeron en 49.112 extranjeros intervenidos y las 725 órdenes de expulsión y salidas obligatorias, como parte de los procedimientos de sanción por irregularidades en el ingreso o la documentación.

El Superintendente Nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, afirmó que el compromiso de la entidad es "ejercer un control migratorio firme, ordenado y dentro del marco de la ley".

"Vamos a seguir trabajando en las fronteras para identificar oportunamente las situaciones que requieren una intervención del Estado y contribuir a la seguridad nacional y al orden interno”, agregó en declaraciones publicadas por la agencia estatal de noticias Andina.

Los operativos se han desarrollado de manera articulada en distintos puntos de Tumbes, con atención en zonas estratégicas de tránsito, para fortalecer el control migratorio y verificar que los ciudadanos extranjeros que ingresan, permanecen o transitan por el territorio peruano cumplan con la normativa vigente.

El superintendente señaló que estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas y lineamientos del ministerio del Interior en materia de seguridad y orden interno, y reflejan el trabajo para fortalecer el control en las fronteras y garantizar el cumplimiento de la ley migratoria.