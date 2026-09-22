Perú tendrá un representante permanente en Roma ante la FAO, el PMA y el FIDA

La creación de esta representación permanente de Perú fue concretada a través de un decreto publicado este martes en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, sin todavía designar a la persona del servicio exterior que estará encargada de esta misión.

En el documento se indica que "resulta pertinente la creación de una representación permanente ante la FAO, el PMA y el FIDA", lo que "lo que permitirá fortalecer la presencia peruana en dichos foros internacionales".

Hasta el momento era la Embajada de Perú en Roma la que se encargaba de las relaciones con estos organismos, pero "la creciente densidad de la relación bilateral con Italia, reflejada en el nivel del diálogo político y en los ámbitos económico-comercial, de inversiones, de seguridad y defensa y de cooperación, aconseja que la Embajada concentre sus esfuerzos en la agenda bilateral".

De acuerdo al decreto, "la diversidad, complejidad y creciente especialización técnica de los asuntos que se abordan ante la FAO, el PMA y el FIDA hacen necesaria una presencia diplomática exclusiva que asegure su seguimiento especializado y la continuidad institucional correspondiente".