Sánchez califica de "ideológico" el discurso de Trump ante la ONU

"Creo que fue un discurso muy ideológico, no respaldado por hechos y datos", afirmó Sánchez en una entrevista con Jon Stewart para el programa 'The Weekly Show with Jon Stewart', de la que se difundió este martes un adelanto a través de X.

Sánchez se refirió a las posiciones expresadas por Trump sobre el cambio climático, la guerra en Irán y la situación en Oriente Medio, y sostuvo que las del mandatario estadounidense "no están, digamos, ampliamente respaldadas por muchos países en todo el mundo".

Trump dedicó buena parte de su intervención ante los líderes mundiales a defender la política exterior de su Administración y, en particular, su decisión de entrar en guerra con Irán.

El presidente estadounidense afirmó que debe decidir entre alcanzar un acuerdo que permita a Teherán reconstruirse o "aniquilar" a la República Islámica rápidamente.

El republicano cuestionó las advertencias sobre el cambio climático, afirmó que quienes alertaron sobre el calentamiento global llegaron a decir que "todos moriríamos en 12 años" y rechazó la idea de establecer un marco internacional para regular la inteligencia artificial.