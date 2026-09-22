Sánchez pide más colaboración internacional para gravar las grandes fortunas

En su intervención en un diálogo con otros líderes internacionales sobre esos objetivos de la ONU organizado con motivo del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Sánchez destacó la importancia que para hacerlos posible tuvo la cumbre sobre financiación al desarrollo que se celebró el año pasado en Sevilla.

En ella recordó que se lanzaron 130 compromisos y acciones específicas, y hasta ahora ha habido un seguimiento de los avances logrados en un centenar de esas acciones para hacerlos realidad.

En ese contexto, consideró muy importante mantener la idea de que es necesario que haya una mayor cooperación internacional a la hora de gravar a grandes empresas y a los que denominó los "superricos".

Además, defendió cambiar las prioridades políticas en las sociedades occidentales, y para ello dijo que se necesitan gobiernos más comprometidos con los asuntos globales a la vez que las sociedades deben entender que la geopolítica también afecta directamente a la vida cotidana.

"Desde que tenemos esta retórica del rearme, nos estamos olvidando de comprometernos con los asuntos globales que nos afectan", añadió.

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También aludió al problema migratorio para llamar a una mayor colaboración con los países de origen y tránsito, no solo desde el punto de vista de seguridad, sino también de cooperación para su desarrollo económico.

De la misma forma, instó a la comunidad internacional a avanzar de forma decidida en la lucha contra la desigualdad y el cambio climático.