Serie con IA rescata el papel de españoles y latinoamericanos en la independencia de EEUU

La serie, que también se puede ver en YouTube, arrancó este mes con motivo del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre para reconocer las contribuciones y la cultura de las comunidades hispanas del país.

"No queremos que alguien vea un episodio y piense en la inteligencia artificial. Queremos que se pregunte por qué nunca antes había escuchado esta historia", afirmó en un comunicado el vicepresidente de Vme Media, Michael Fernández.

Uno de sus protagonistas es el malagueño Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana española, que arrebató a los británicos Baton Rouge, Mobile y Pensacola entre 1779 y 1781. Estados Unidos lo nombró ciudadano honorario en 2014.

Otro es el bilbaíno Diego de Gardoqui, que envió en secreto armas y suministros al Ejército Continental cuando España todavía era oficialmente neutral.

La serie presenta también a Juan de Miralles, el enviado informal de España ante el Congreso Continental que murió en 1780 en el cuartel general de George Washington. Miralles nació en Petrer (Alicante) y después se instaló en La Habana como comerciante cuando Cuba era territorio español.

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Igualmente destaca al menorquín Jorge Farragut, que combatió en el bando estadounidense y fue padre de David Farragut, el primer almirante de la Marina de Estados Unidos, y al caraqueño Francisco de Miranda, que luchó en el sitio de Pensacola antes de convertirse en precursor de la independencia latinoamericana.

La cadena explicó que recurrió a la IA porque esa historia se conserva sobre todo en retratos, pinturas, mapas y documentos. Según Vme TV, las escenas se construyeron "toma por toma", bajo dirección creativa humana y a partir de investigación histórica.