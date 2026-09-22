Trabajadores sanitarios de Paraguay reclaman ajuste salarial tras aumento a médicos

La vocera del Sindicatos de Anestesistas de Paraguay, Ivonne Ginard, dijo a EFE que miembros de unos 28 gremios, que se agrupan bajo la plataforma Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), se manifestaron esta jornada para exigir, en primer lugar, la implementación de una carrera sanitaria, así como aumentos salariales.

"Estamos en contra de la inequidad que ocurrió ahora, lastimosamente, que se le dio un beneficio, sin dejar de lado que es merecido, a los compañeros médicos", señaló Ginard en alusión a los aumentos de 2 millones de guaraníes o poco más de 335 dólares que pactaron galenos y el Ejecutivo la semana pasada.

"Estamos reclamando, que es nuestro segundo punto, que ese aumento sea para todo el personal de salud (...), los médicos consiguieron y aplaudimos que hayan conseguido, como dije no estamos en contra de ellos, sino todo lo contrario, nosotros que somos parte de ese mismo equipo y que trabajamos codo a codo con ellos merecemos un aumento", agregó.

EFE constató que cerca de 200 personas protestaron frente al Ministerio de Salud, y que un grupo de líderes sindicales se reunió con el titular de la cartera, el médico y militar Isaías Fretes.

"El señor ministro nos atendió muy bien, nos dijo que es un compañero más y nosotros lo sentimos así, con una muy buena apertura para trabajar con lo que es la carrera sanitaria", afirmó al respecto Ginard.

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Sin embargo, indicó que Fretes les adelantó que "la torta es poca" y que el Ministerio no tendría los recursos para aumentar de inmediato los salarios para más de 48.000 trabajadores como anestesiólogos, radiólogos, enfermeros y personal administrativo.

Asimismo, la dirigente apuntó que los gremios se reunirán con Fretes el próximo 3 de octubre, horas antes de las elecciones municipales pautadas para renovar a las 263 Intendencias (Alcaldías) del país y sus Juntas Municipales, para "trabajar ya con la gente de recursos humanos" del Ministerio y "tener los números reales y oficiales de cuánto dinero" se necesita para el ajuste de sueldos.