Tres soldados mueren en ataque guerrillero con explosivos en Colombia

El presidente colombian, Abelardo de la Espriella, en el poder desde agosto, promete una ofensiva sin tregua contra las organizaciones criminales y guerrillas, en medio de la peor crisis de violencia de la última década.

Pero los ataques contra la fuerza pública continúan en regiones bajo el control de grupos ilegales que se financian con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

La explosión del lunes ocurrió en horas de la madrugada en una zona rural del departamento del Meta. Una unidad táctica de infantería fue afectada con “la activación de un área preparada con dispositivos explosivos improvisados”, dijo el ejército en un comunicado.

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Tres soldados murieron de inmediato y otros cuatro militares resultaron heridos y están siendo evacuados de la zona.

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Las autoridades responsabilizan del ataque a una estructura de disidentes de las FARC comandada por alias Calarcá, que hasta hace poco mantenía negociaciones de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), sepultadas por De la Espriella poco después de llegar al poder.

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Las Fuerzas Militares también informaron que en otra zona de ese mismo departamento otros dos soldados fueron heridos tras la activación de un explosivo seguido de ráfagas de fusil.

De la Espriella promete doblegar a los grupos armados de la mano de Estados Unidos, que apoya al país sudamericano en sus operativos militares.