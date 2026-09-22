Von der Leyen ofrece a Zelenski 37.000 millones más del crédito de la UE para este año

“Más apoyo en defensa está en camino. Y a medida que las reformas de la Rada (Parlamento ucraniano) progresan, más apoyo presupuestario también. Tenemos 37.000 millones aún disponibles en este año calendarístico”, dijo Von der Leyen en X tras reunirse con Zelenski en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

El presidente ucraniano explicó en la misma red social que habló con Von der Leyen “de cómo garantizar la resiliencia financiera” de Ucrania este año y en 2027.

“Estamos agradecidos a la UE por la decisión sobre los 90.000 millones de euros, y Ucrania está cumpliendo sus compromisos en el marco del acuerdo tanto como se lo permite el agujero presupuestario”, dijo Zelenski en referencia a los ajustes fiscales que la UE le exige para ir desembolsando el dinero.

El presidente ucraniano dijo recientemente que Ucrania gastó en defensa más de lo previsto en la primera mitad del año, 27.000 millones de dólares adicionales que han de ser cubiertos antes de que finalice el año.

La UE proporciona casi la totalidad de los fondos que sostienen el esfuerzo de guerra y la viabilidad del Estado ucraniano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación financiera de Kiev ha empeorado además en las últimas semanas debido a la campaña de ataques rusos contra sectores tradicionalmente estratégicos de la economía ucraniana, como la agricultura y la metalurgia.