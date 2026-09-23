Al menos once muertos en un tiroteo en una fiesta en el este de Sudáfrica

Según un comunicado, los hechos ocurrieron la pasada noche en el municipio de KwaMakhutha, al sur de la ciudad de Durban, cuando tres hombres abrieron fuego contra un grupo de trece hombres y una mujer -que se cree que estaba embarazada-, que celebraban una fiesta en una vivienda.

"Diez víctimas, incluida la mujer, fallecieron en el lugar de los hechos y cuatro fueron trasladadas al hospital, donde una de ellas sucumbió a las heridas de bala", detalló el SAPS.

Las pesquisas preliminares revelaron que algunas de las víctimas "estaban en el punto de mira de los servicios de inteligencia en relación con actividades ilegales que la Policía no puede divulgar por el momento para proteger las investigaciones".

"Aunque no se puede confirmar todavía el motivo del tiroteo, no se puede descartar que se trate de una disputa entre grupos rivales", concluyó la Policía.

La comisionada nacional interina del SAPS, teniente general Puleng Dimpane, lamentó los hechos e instó a las fuerzas de seguridad a "actuar con firmeza, movilizar todos los recursos disponibles y perseguir a los responsables hasta que sean llevados ante la Justicia".

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La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.