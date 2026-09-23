Alemania, Brasil, India y Japón instan a acelerar reforma de Consejo de Seguridad de ONU

Los cuatro respectivos ministros de Exteriores, Johann Wadephul, Mauro Vieira, Subrahmanyam Jaishankar y Motegi Toshimitsu, se reunieron el martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, que arrancó esta semana en Nueva York.

"El Consejo de Seguridad de la ONU en la actualidad no está en condiciones de cumplir su tarea central, el mantenimiento de la paz mundial y de la seguridad internacional, de forma efectiva", señaló el comunicado, que subrayó que su reforma es "más importante que nunca".

La composición del órgano -con cinco miembros permanentes con derecho a veto (EE. UU., Francia, Reino Unido, Rusia y China) y diez miembros temporales-, es "una arquitectura anacrónica, con ocho décadas de antigüedad, que no refleja la realidad geopolítica de hoy y es un obstáculo para abordar de forma adecuada los retos actuales y futuros", lamentó el G4.

Esto ha llevado a que sean cuestionadas su "representatividad, legitimidad, credibilidad y capacidad de actuación".

Como solución, Alemania, Brasil, India y Japón reiteraron que es esencial ampliar tanto la categoría de los miembros permanentes como la de nos no permanentes, una posición que apoyan la mayoría de estados miembros, indicaron sus ministros de Extranjeros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En especial, subrayaron la importancia de mejorar la representación de regiones subrepresentadas como África, Asia-Pacífico y Latinoamérica y el Caribe, así como de aquellos estados miembros "que contribuyen de forma significativa al mantenimiento de la paz mundial y de la seguridad internacional".

El G4 saludó además la propuesta de reforma presentada este año por el grupo africano en las Negociaciones Intergubernamentales (IGN), pero lamentó que este formato, pese a haber sido introducido ya hace 18 años para impulsar la reforma del Consejo de Seguridad, no haya logrado todavía resultados concretos.

Con vistas al futuro los cuatro ministros afirmaron que seguirían explorando cooperaciones y sinergias para desarrollar "un modelo consolidado", que refleje el deseo de la mayoría de estados miembros, y para emprender negociaciones sobre un texto que sean "la clave para hacer realidad una reforma verdadera y efectiva".