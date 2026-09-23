Asciende a diez la cifra de muertos por el tifón Dujuan en Japón, con cuatro desaparecidos

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón elevó a las 12:00 hora local (3:00 GMT) el balance a seis fallecidos en Chiba, tres en Kanagawa y uno en Miyazaki, además de cuatro desaparecidos, dos en Chiba y otros dos en Kanagawa. También contabilizó un herido grave y 27 leves.

Entre las últimas víctimas contabilizadas se encuentran una mujer hallada muerta en Kanagawa y un hombre localizado en el interior de un vehículo sumergido en Chiba, informó la agencia local de noticias Kyodo, sin detallar la edad de las víctimas.

Los seis fallecidos y dos desaparecidos en Chiba fueron víctimas de deslizamientos de tierra, según la cadena local NHK.

La agencia de gestión de desastres contabilizó además daños en 659 viviendas, entre ellas 22 destruidas y diez semidestruidas, mientras 590 sufrieron inundaciones y otras 37 sufrieron daños parciales.

Dujuan, que afectó el este de Japón entre el lunes y el martes, dejó un récord de lluvia en 48 horas en Oshima, donde cayeron 832 milímetros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

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Durante el punto álgido del temporal, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para más de 1,9 millones de personas en seis prefecturas (Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa), más de 1,1 millones de ellas procedentes de Kanagawa.

Dujuan también provocó el lunes la cancelación de cerca de 500 vuelos en los aeropuertos tokiotas de Haneda y Narita y obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, celebrada en Chiba.