Ataques rusos a infraestructuras civiles en Ucrania dejan al menos dos muertos

En Kiev, la capital, los ataques con drones rusos mataron a un hombre de 42 años en una gasolinera. Otras siete personas resultaron heridas, según el alcalde Vitali Klitschko.

El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, indicó que la red ferroviaria de Kiev estaba “bajo el fuego” y pidió a los pasajeros “máxima” vigilancia.

Kiev, con unos tres millones de habitantes, es desde hace varios días el objetivo de intensos ataques con drones.

El presidente Volodimir Zelenski acusa a Rusia de tratar de “paralizar la economía y destruir la vida de la gente”.

Lea más: Zelenski dice estar dispuesto a una tregua energética si Moscú muestra voluntad

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la región de Odesa, en el sur, un ataque ruso alcanzó un carguero con bandera de Antigua y Barbuda y mató a su capitán ucraniano, informó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

Este ataque también tuvo como objetivo infraestructuras civiles y provocó varios incendios en almacenes donde se almacenan medicamentos y alimentos, indicó en Telegram.

La intensificación de los ataques rusos este año ha provocado el bloqueo casi total de las exportaciones ucranianas por el mar Negro, causando graves pérdidas a la economía de este país.

Lea más: Trump aseguró ante Zelenski que Putin quiere reunirse y terminar la guerra

Al menos 226 buques civiles y comerciales han sido alcanzados en el mar Negro desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, según la Cámara de Comercio Marítimo de Turquía Imeak.

El 70% de estos ataques, un total de 163, tuvieron lugar durante los ocho primeros meses de este año.