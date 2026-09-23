Ataques rusos matan a un capitán de barco en el mar Negro y a otra persona en Kiev

La Autoridad de Puertos de Mar de Ucrania, que no ha informado de la nacionalidad del capitán muerto, ha especificado que el carguero atacado cerca de las costas ucranianas navegaba bajo bandera de Antigua y Barbuda.

La Armada ucraniana evacuó a la tripulación después de que el ataque ruso contra el buque mercante provocara un incendio en la embarcación.

Múltiples marineros han muerto en ataques rusos a barcos que entraban o salían de puertos ucranianos desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala. Los ataques ucranianos en la otra dirección también han provocado muertos entre tripulaciones de buques mercantes, aunque en menor cantidad.

Por lo que respecta a Kiev, los últimos ataques rusos han provocado un muerto y al menos siete heridos, según el balance publicado esta mañana por la administración militar capitalina.

Según la empresa ferroviaria nacional, Ukrzaliznytsia, sus infraestructuras se cuentan entre los objetivos atacados por Rusia en la capital de Ucrania.

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Rusia alcanzó además dos gasolineras e infraestructuras de almacenamiento de productos en Kiev, según las autoridades locales.

En la retaguardia ucraniana, Rusia también ha atacado en las últimas horas una infraestructura industrial en la región de Zhitómir del norte de Ucrania, según los servicios de emergencia, así como varios almacenes en la región sureña de Odesa.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles contra Ucrania más de 160 drones, de los que 119 pudieron ser derribados por las defensas ucranianas.

Del total de drones empleados por los rusos, 82 eran de motor a reacción, que son más difíciles de interceptar para las defensas de Ucrania por la mayor velocidad que alcanzan.

Las explosiones continuaron durante la mañana en la capital como viene siendo habitual en las últimas semanas, cuando Rusia utiliza un número menor de drones en sus ataques pero extiende la franja horaria de los bombardeos a todo el día.

Más cerca del frente, el Ejército ruso siguió destruyendo infraestructuras civiles en la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde un dron impactó en un centro comercial y provocó un incendio que arrasó buena parte de la construcción.