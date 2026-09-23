Austria rebaja en 12 céntimos el litro de combustible, con rebaja de impuesto y beneficios

Austria rebaja en 12 céntimos el litro de combustible, con rebaja de impuesto y beneficios

Viena, 23 sep (EFE).- El Gobierno austríaco anunció este miércoles una rebaja del impuesto a los carburantes y un límite a los beneficios de las gasolineras, medidas que combinadas supondrán en octubre y noviembre un ahorro de 12 céntimos por litro, para combatir el aumento de los precios causado por la guerra en Irán.