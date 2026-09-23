Coliseo de Roma cierra al público tras la muerte de un trabajador

La primera ministra Giorgia Meloni dijo estar “profundamente conmocionada y entristecida por la noticia de la trágica muerte de Andrea Moretti, un trabajador cualificado que perdió la vida anoche tras un accidente en el Coliseo”.

Moretti, de 22 años, habría muerto tras caer desde gran altura mientras trabajaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación.

“Morir a los 22 años es inaceptable, y más aún cuando ocurre en el lugar de trabajo”, declaró Meloni en un comunicado.

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Según el Ministerio de Cultura, el accidente ocurrió en el segundo nivel del edificio histórico.

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El Coliseo, el mayor anfiteatro del mundo, fue construido en el siglo I y se utilizaba para acoger espectáculos como cacerías de animales y combates de gladiadores. Tenía capacidad para unos 50.000 espectadores.

El monumento recibe hasta 20.000 visitantes al día en los periodos de mayor afluencia.