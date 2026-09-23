Colombia debe apostar por "recuperar" su sector energético, más allá de impacto de El Niño

"Ciertamente estamos en una situación muy difícil, en una situación crítica, pero las dificultades que tiene Colombia y la recuperación que necesitamos hacer del sector va mucho más allá de el Niño", afirmó el director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Tomás González.

El experto, que intervino en el foro 'Energía para volver a crecer', organizado por el centro de pensamiento económico ANIF, confía en que Colombia pueda pasar "sin tantas penas" el fenómeno, pero advierte que "los problemas del sector van más allá de El Niño, son mucho más profundos que El Niño, van más allá de la energía eléctrica".

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo el pasado 7 de agosto con una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

En ese contexto, González afirma que el sector minero-energético es "capaz de aportar fiscalidad como ningún otro sector y el país necesita hacer fiscalidad, un ajuste mucho menos doloroso".

"Si yo quiero el gasto y no me gustan los impuestos, me tienen que gustar los hidrocarburos", añadió.

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El anterior Gobiern, liderado por el izquierdista Gustavo Petro, apostó por no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en el país y dio prioridad al impulso de las energías limpias.

Por esa razón la petrolera estatal Ecopetrol, la mayor compañía de Colombia, tuvo un beneficio neto de 5,1 billones de pesos (unos 1.636 millones de dólares de hoy) en 2025, una caída del 44,8 % con respecto a la utilidad registrada en 2024.

En ese sentido, el presidente de la ANIF, José Ignacio López, aseguró que Colombia lleva "varios años, sino ya una década, donde el valor agregado del sector minero-energético no sigue el ritmo de la economía sino que además está en caída".

"Este fue un sector que llegó a representar más del 60 % de nuestras exportaciones y hoy estamos a niveles del 44 %", explicó López y agregó: "En términos absolutos, nosotros alcanzamos como país a exportar cifras de 30.0000 millones de dólares y hemos caído 17.000 o 18.000 millones de dólares".

Igualmente recordó que Colombia, por la decisión de cesar la exploración de hidrocarburos, siguió perdiendo reservas de gas, pues según las estimaciones más recientes al país sólo le quedan seis años.

"El gas importado pasó a representar el 31 % del suministro en apenas tres años (...) Nos hace depender de manera más clara de lo que pase en el contexto externo y el contexto externo es difícil" por la guerra en Irán, añadió López.