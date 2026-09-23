Consulados y migración, retos de la recomposición de relaciones entre Chile y Venezuela

El quiebre entre Chile y Venezuela se produjo cuando el entonces presidente chileno, Gabriel Boric, (2022-2026) cuestionó la transparencia de los comicios venezolanos hace dos años, que derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la salida de funcionarios chilenos de Caracas, ordenado el Gobierno de Nicolás Maduro.

La decisión afectó a miles de ciudadanos venezolanos en el país austral, que según cifras oficiales son más de 700.000, y complicó los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.

Tras el restablecimiento de las relaciones impulsado por la Administración de Kast, Chile envió a Venezuela a Felipe Orellana como nuevo cónsul general en Caracas, designado para reactivar las oficinas en la capital venezolana y de la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país caribeño.

Rodríguez, por su parte, no ha hecho oficial ninguna designación. El recinto consular en la capital chilena, este miércoles, continúa sin prestar servicio.

"No, nada, sigue cerrado. No hay nadie, no han venido ni a limpiar", respondió ante la consulta de EFE Carlos, un trabajador de una cafetería próxima a la delegación consular.

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Un oficial de la policía municipal que patrullaba, en tanto, comentó a EFE que "algunas personas pasan, se acercan a mirar, pero siguen de largo".

Kast señaló este martes desde Nueva York, al confirmar la reunión con Rodríguez al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que "lo primero para nosotros es tratar el tema de las relaciones consulares, y si podemos ir avanzando en relaciones diplomáticas (...), siempre buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas, aquellas que viven en Venezuela y quienes tuvieron que migrar por alguna razón".

La salida de venezolanos de Chile se ha producido por distintas vías y una parte importante tuvo lugar tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela en junio pasado. Paralelamente, el Gobierno chileno ha anunciado un plan de expulsión de migrantes en situación irregular.

Existen unas 75.000 órdenes de expulsión pendientes, según la prensa local, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos. Entre los afectados hay personas condenadas por delitos y extranjeros detectados en situación irregular durante operativos de fiscalización.

El Ejecutivo activó en septiembre una resolución para que en Chile se homologue como documento válido de viaje un salvoconducto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, para que los ciudadanos de esa nacionalidad que tengan pasaporte vencido puedan salir.

El mecanismo presentó problemas luego de que algunos venezolanos quisieron validar en el aeropuerto de Santiago el salvoconducto con la Policía de Investigaciones y no fueron autorizados.

Esta situación fue reconocida por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien señaló que la situación se "está terminando de corregir" y que a partir del 18 de septiembre ya se podía "salir del país, si es ciudadano venezolano, con ese salvoconducto".

El Senado chileno, por su parte, aboga para que migrantes en situación irregular puedan salir de Chile y regresar con una visa de trabajo, según informó el senador de centroderecha Manuel José Ossandón, del Partido Renovación Nacional (RN).

El congresista aseguró este martes que "convencieron" a Kast de implementar un mecanismo dirigido a personas que llevan años en el país, trabajan, tienen contrato, hijos y han demostrado buena conducta, al tiempo que pidió no vincular automáticamente migración con delincuencia.

"Van a tomar una micro, pasar hacia Mendoza, pero antes de llegar a Argentina va a dar la vuelta el bus y va a entrar de nuevo a Chile", señaló Ossandón en CNN Chile.