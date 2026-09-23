El BCE valora la propuesta de la CE de modelo jurídico de empresas EU Inc

Los economistas del BCE analizan en un artículo del próximo boletín económico, publicado este miércoles, cómo un régimen jurídico en la Unión Europea (UE) puede impulsar la inversión, la innovación y el crecimiento de las empresas a gran escala.

Las empresas que emplean a menos de diez trabajadores en la UE representan algo más del 20 % del empleo total, aproximadamente el doble que en EEUU.

Las grandes empresas generan aproximadamente el doble de valor añadido por empleado que las pequeñas.

"Alrededor de un tercio de la brecha de productividad agregada entre la UE y EEUU se puede atribuir a las diferencias en la composición por tamaño de las empresas", según los economistas del BCE.

Las empresas de la UE ganarían productividad si la UE tuviera la misma distribución del empleo entre los diferentes tamaños de empresas que EEUU, según el BCE.

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La CE presentó en marzo la propuesta de normas societarias EU Inc. para facilitar la creación de empresas, su funcionamiento y crecimiento en toda la UE para evitar que se trasladen a otros lugares, por ejemplo a EEUU, y animar a regresar a las que ya se marcharon.

La creación de una empresa varía mucho entre países de la UE debido a que existen 27 ordenamientos jurídicos nacionales y más de 60 formas societarias.

Esto también ralentiza su crecimiento, aumenta los costes y desincentivar la expansión.

EU Inc. proporcionará un único conjunto armonizado de normas societarias.

Cualquier persona podrá crear una empresa en 48 horas, desde cualquier lugar de la UE e íntegramente de forma digital, por menos de 100 euros y sin requisitos mínimos de capital social.

Las negociaciones sobre el régimen EU Inc. siguen en curso, y "el texto final ayudará a determinar si Europa puede crear un entorno en el que las empresas innovadoras no solo se inicien, sino que crezcan, inviertan y permanezcan en Europa", consideran los economistas del BCE.

Pero, añaden, que sus plenos beneficios económicos dependerán de los avances en la integración del mercado de capitales y en la reducción de la fragmentación regulatoria.