El brent se dispara un 3,86 % y sube de 103 dólares por tensiones diplomáticas EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,83 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 99,25 dólares.

El 'oro negro' volvió a repuntar, tras dos sesiones a la baja, y de nuevo se posicionó por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares, dado que el optimismo inicial del mercado de lograr avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se ha disipado con las últimas acusaciones cruzadas de sus mandatarios.

"Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo", dijo el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Además, insistió en que la República Islámica nunca se rendirá: "Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos".

Estos términos provocaron que el único representante de la delegación estadounidense abandonase hoy la sala durante el discurso de Pezeshkian.

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Trump, por su parte, planteó ayer ante la ONU que tenía que tomar una "gran decisión" entre aniquilar Irán o alcanzar un acuerdo con Teherán, que presumiblemente no llegaría hasta después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

En este contexto de tensión diplomática, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, comentó que Washington sigue dispuesta a una negociación con Irán pese a descartar "grandes avances" en la reunión mantenida la víspera entre representantes estadounidense y la delegación iraní en la ONU.