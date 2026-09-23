El Coliseo de Roma permanecerá cerrado hasta el viernes tras la muerte de un trabajador

"Hasta nueva disposición del ministro de Cultura, Alessandro Giuli, el Parque Arqueológico del Coliseo prorroga hasta mañana, jueves 24 de septiembre, el cierre al público de sus recintos en señal de luto y solidaridad con la familia de Andrea Moretti y con todos los trabajadores del ParCo", informó la institución en un comunicado.

El monumento fue clausurado este miércoles por la mañana por decisión del ministro de Cultura, cuando ya habían accedido al recinto los primeros visitantes del día, como muestra de respeto tras la muerte del joven trabajador italiano.

El accidente se produjo pasada la medianoche, cuando la víctima se encontraba trabajando en la instalación del nuevo sistema de iluminación del monumento.

El cierre tomó por sorpresa a numerosos turistas que llegaban al monumento y se encontraron con carteles en los que se anunciaba la clausura en señal de luto por la "trágica muerte del trabajador".

La escena en la plaza combinaba el desconcierto de los visitantes con la actividad habitual en los alrededores del anfiteatro, donde algunos turistas continuaban fotografiándose junto a la fachada mientras trataban de conocer los motivos del cierre.

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Ante la suspensión de las visitas, la dirección del monumento aclaró que las entradas compradas por internet serán reembolsadas automáticamente.

Durante la jornada, sindicatos y colectivos sociales se concentraron delante del Coliseo para protestar por el fallecimiento y denunciar la precariedad y la falta de seguridad laboral.

El Coliseo de Roma y el parque arqueológico en el que se integra es la principal meta turística de Italia, recibiendo millones de turistas de todo el mundo cada año. En 2024 entraron al Coliseo 14.733.395 personas, un 20 % más que en 2023, y generaron casi 102 millones de euros.