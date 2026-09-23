El Departamento de Justicia avala el veto de Trump a medios "por seguridad"

Los abogados de la institución argumentan que la cobertura que estos medios dan a la guerra con Irán y al salón de baile que está construyendo Trump en la Casa Blanca podrían constituir un riesgo para la seguridad nacional que justifica la prohibición.

En un documento presentado ante el tribunal que examina el caso en la noche del martes, la administración Trump argumenta que "el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", a pesar de las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense en materia de libertad de prensa.

Los abogados del Gobierno argumentan que el presidente puede controlar áreas de la Casa Blanca para proteger la información de seguridad nacional que pueda encontrarse dentro del complejo.

"Como mínimo, el Gobierno puede controlar el acceso de los periodistas a las zonas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval, incluso por motivos discriminatorios basados ​​en la opinión pública", señala el escrito del Departamento de Justicia enviado al tribunal que ve esta causa.

"El presidente ha constatado que los demandantes participaron en varios incidentes relacionados con la información que han puesto en peligro la seguridad nacional. Dicha información plantea directamente preocupaciones en materia de seguridad nacional", apunta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La postura del Departamento de Justicia se hace pública horas después de que Trump mostrara sus dudas sobre el juez encargado de resolver la demanda presentada por los medios CNN, MSN NOW y Politico por la prohibición de acceder a la Casa Blanca, y adelantó que piensa apelar el fallo antes de que este se haya producido.

La demanda fue presentada ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C. tras una medida que supuso una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México.

La polémica decisión de Trump ha provocado que varios medios estadounidenses se negarán a cubrir la Asamblea de Naciones Unidas que tiene lugar esta semana en Nueva York.