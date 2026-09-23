Mundo
23 de septiembre de 2026 a la - 00:15

El desbordamiento de un río por lluvias afecta a unas 600 personas en el norte de Ecuador

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Quito, 22 sep (EFE).- El desbordamiento del río Sucio, provocado por las lluvias registradas entre el lunes y martes, ha afectado de forma preliminar a unas 600 personas y 350 viviendas en el municipio de Muisne, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Por EFE
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La entidad estima que la crecida del río ha afectado a 394 familias en diez recintos: San Salvador, San José, Mono Bravo, Mono Manso, La Magdalena, Canalón, San Jacinto, El Pailón, Las Delicias y San Pablo.

Las cifras corresponden a una primera valoración general y están sujetas a cambios conforme avance el levantamiento de información en las comunidades, precisó la SNGR.

La secretaría realiza una evaluación complementaria de daños y necesidades para determinar con mayor precisión el alcance de las inundaciones y la atención que requiere la población afectada.