El papa apela a la responsabilidad de todos para proteger a los migrantes menores de edad

El papa recordó que el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Migrante y del Refugiado y por ello dedicó un recuerdo especial "especialmente a los menores que se ven obligados a abandonar su tierra".

"Los niños y los adolescentes son los más vulnerables. A menudo sufren penurias indescriptibles, violencia, torturas, explotación y situaciones traumáticas, y no es raro que pierdan la vida a lo largo de las rutas migratorias", afirmó el pontífice estadounidense.

Asimismo realizó un llamamiento "a la responsabilidad de todos" para "que cada uno se sienta implicado en la vida de estos jóvenes, que siempre deben ser protegidos y asistidos".

En su último mensaje dedicado a los migrantes, León XIV afirmó que "las instituciones públicas y privadas están obligadas a situar en el centro la protección y la dignidad de cada niño y adolescente" migrante, promoviendo la reunificación familiar y evitando los traumas de la separación como la repatriación.

"Es urgente un cambio de perspectiva: hay que desplazar el eje del debate de la mera gestión de los flujos migratorios a la protección plena e inmediata de los derechos humanos, adoptando una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran", agregó en el documento citando su discurso en el Parlamento español del pasado 8 de junio.