El precio del petróleo brent baja más del 1 %, hasta los 97 dólares

A las 7:00 horas de este miércoles (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 1,27 %, hasta los 97,99 dólares el barril, en la que puede ser la sexta sesión consecutiva a la baja.

En la víspera, el brent ya retrocedió otro 1 % en el mercado de futuros de Londres, y dejó atrás la cota de los 100 dólares, pendiente de la Asamblea General de la ONU, que comenzó ayer en Nueva York.

En ella, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que se ha producido una reunión "muy buena" de tres horas entre miembros de su gobierno y la delegación iraní y que hay otro encuentro programado en un "futuro próximo".

Irán también informó sobre la reunión con Estados Unidos a través de un mediador catarí en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde trasladó a la parte norteamericana las condiciones de Teherán para poner fin al conflicto, entre ellas, el levantamiento del bloqueo naval.

En una entrevista al medio estatal iraní IRNA, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores persa, Ismail Baqaei, señaló que "esta interacción tuvo como objetivo transmitir las condiciones de Irán", que incluyen "el fin de la guerra en todos sus aspectos, el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica y la liberación de los activos iraníes".