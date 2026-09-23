España y California firman acuerdo para impulsar conjuntamente la transición energética

La vicepresidenta tercera y responsable del MITECO, Sara Aagesen, y el gobernador de California, Gavin Newsom, han suscrito un Memorando de Entendimiento en Nueva York para fijar un marco flexible de colaboración centrado en el despliegue de energías renovables y la integración del almacenamiento, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión integrada de incendios forestales y sequías, entre otras materias.

El Memorando ha sido rubricado en la reunión bilateral entre la delegación española encabezada por el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, y la californiana dirigida por Newsom, coincidiendo con la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana del Clima en Nueva York.

Aagesen ha defendido "nuestra experiencia de ocho años de cambios, ese cambio de 180 grados de nuestra agenda con las renovables como protagonistas" y ha subrayado la coincidencia entre ambas delegaciones a la hora de impulsar "objetivos en reducción de emisiones" y apostar "por la adaptación y la resiliencia, por una gobernanza cada vez más participativa".

El Memorando establece un período de cooperación inicial de cinco años renovables con cuatro ejes estratégicos de trabajo técnico, regulatorio y político: el primero incluye despliegue e integración de renovables, eficiencia energética, hidrógeno, renovable y almacenamiento; el segundo, resiliencia y adaptación climática; el tercero, electrificación y descarbonización del transporte y el cuarto, intercambio de experiencias en mercados de carbono, monitorización y reducción de emisiones de metano, economía circular, climatización residencial y urbanismo resiliente.

MITECO califica a España y California de "referentes globales en la lucha contra el cambio climático" y justifica este acuerdo porque "consolida la diplomacia climática subnacional en un momento clave para la ambición internacional en materia de sostenibilidad".

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Ambas administraciones, afirma, "se sitúan a la vanguardia mundial" en cuanto a la penetración de energías renovables y la integración de sistemas de almacenamiento en sus redes eléctricas.