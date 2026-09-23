Expareja de Cerimedo declara en Bolivia en caso de corrupción en un organismo argentino

"Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que está haciendo aquí en Bolivia para que puedan extraer lo que sea pertinente en esa causa", dijo Beller al concluir su declaración.

Beller se presentó en las oficinas del Ministerio Público en la ciudad boliviana de Santa Cruz y posteriormente declaró por videoconferencia ante las autoridades argentinas en el marco de la investigación sobre la entonces ANDIS durante el Gobierno de Javier Milei.

"Entiendo que el señor Cerimedo ni siquiera es investigado en esa causa, sin embargo lo que puedo hacer es referir lo que él me comentó (sobre el caso Andis)", agregó.

La investigación analiza un supuesto esquema de pagos indebidos y contrataciones irregulares en la entonces ANDIS, así como la posible participación de funcionarios del Gobierno de Milei y empresarios. El organismo dejó de funcionar posteriormente como entidad independiente y sus funciones fueron incorporadas a la estructura del Ministerio de Salud argentino.

El caso cobró relevancia pública a partir de unos audios atribuidos al entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pagos de sobornos. La Justicia argentina investiga el contenido y origen de esas grabaciones.

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En septiembre de 2025, Cerimedo declaró ante la Justicia argentina sobre este caso y aportó información relacionada con las grabaciones.

Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por un presunto intento de feminicidio contra Beller. También es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por un caso de presunta violencia de género contra su expareja, por hechos que habrían ocurrido en julio.

El consultor formó parte de la estrategia de comunicación de Milei durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.