Fiscalía Militar israelí acusa a dos palestinos de intentar asesinar al ministro Ben Gvir

"La investigación reveló que, en 2024, (...) uno de los terroristas propuso realizar un 'ataque con señuelo': esperar a que el ministro llegara al lugar para luego asesinarlo", afirman la Policía y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) en un comunicado conjunto.

La nota añade que el acusado sugirió luego "utilizar un dron cargado de explosivos para perpetrar el asesinato e incluso intentó adquirir piezas de drones en China con este fin".

Además, los dos hombres, que supuestamente formaban parte de una "célula" ubicada en Nablus (norte de Cisjordania), están acusados de planificar ataques, adquirir un gran número de armas ilegales y entrenarse disparando munición real, así como de reclutar "operativos terroristas".

Las fuerzas de seguridad sostienen que los atentados que planificaban contemplaban el uso de "vehículos y drones cargados de explosivos", así como el secuestro de soldados israelíes.

La Fiscalía Militar presentó este miércoles el escrito de acusación después de que la unidad antiterrorista de la Policía israelí y el Shin Bet terminasen de recabar las pruebas, y ordenó que permanezcan detenidos hasta la conclusión del proceso judicial.

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"Tengo un mensaje para todos esos enemigos: esto no me disuadirá ni me amedrentará", afirmó Ben Gvir, en unas declaraciones difundidas en los canales de su partido, Otzma Yehudit (Poder Judío).

Ben Gvir es el principal impulsor de la ley de pena de muerte aprobada por la Knéset (el Parlamento israelí) en marzo de este año.

Esta ley establece que los condenados por actos letales de terrorismo y juzgados por un tribunal militar (lo que excluye a los israelíes y afecta solo a la población palestina) serán por defecto sentenciados a muerte, a menos que el tribunal determine circunstancias especiales a favor de la cadena perpetua.