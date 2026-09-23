Fuerzas rebeldes toman los tres aeropuertos de la región de Tigré, en el norte de Etiopía

"Sí, los tomamos porque consideramos que era necesario", declaró por teléfono a EFE y bajo anonimato un comandante de las fuerzas tigrinas, lideradas por el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

También fueron capturados los aeropuertos de Axum y Shire, en una acción que aviva todavía más los temores del estallido de un nuevo conflicto en Tigré, tras la devastadora guerra que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a los rebeldes con las fuerzas federales.

El oficial declinó hacer comentarios sobre la situación o el paradero del personal de la Policía federal que anteriormente se encargaba de la seguridad aeroportuaria, y tampoco indicó si esta medida implica el retorno a una guerra a gran escala.

Tomas Hagos, un taxista local que a diario traslada a Mekele a pasajeros procedentes de la capital etíope, Adís Abeba, también confirmó a EFE haber visto a fuerzas armadas del TPLF tomar el control del aeropuerto de la capital regional.

"A las 07:00 de la mañana (04:00 GMT) me dirigí al aeropuerto, pero al llegar a la entrada las fuerzas de Tigré me hicieron dar media vuelta y me ordenaron regresar", declaró Tomas a EFE por teléfono.

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"Me dijeron que hoy no llegaban vuelos desde Adís Abeba", señaló el taxista, al añadir que vio a lo lejos a agentes de la Policía federal retenidos dentro del aeropuerto.

La aerolínea de bandera de Etiopía, Ethiopian Airlines, la mayor de África, canceló todos los vuelos con origen y destino en la convulsa región septentrional.

"Debido a la situación actual en la región de Tigré, Ethiopian Airlines ha suspendido temporalmente los vuelos a Mekelle, Axum y Shire, con efecto a partir de hoy, 23 de septiembre de 2027", manifestó la aerolínea en redes sociales, sin dar más detalles.

Esta escalada de tensión se produce después de que siete grupos armados y de oposición, incluido el FPLT, anunciaran este domingo la creación de una coalición con el objetivo de derrocar al Gobierno federal del primer ministro, Abiy Ahmed.

El FPLT desafió el pasado mayo al Ejecutivo etíope al declarar que reinstauraba el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, que dominaba ese partido, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la Administración Provisional establecida mediante el acuerdo de paz de Pretoria (2022), que puso fin al conflicto.

Las autoridades rebeldes acusan al Gobierno federal de "violar abiertamente" el acuerdo de paz, citando múltiples ataques aéreos recientes.

Por su parte, el Ejecutivo de Abiy acusa al FPLT de establecer una alianza militar hostil con la vecina Eritrea y con la nueva coalición opositora a fin de derribar a la Administración central.

Etiopía todavía se recupera de la guerra civil que asoló la región de Tigré de 2020 a 2022, enfrentando a los rebeldes del FLPT con el Ejército federal, apoyado por milicias locales afines y tropas eritreas.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Tras dos años de conflicto, ambas partes firmaron en noviembre de 2022 en Sudáfrica un acuerdo de paz auspiciado por la UA, pero su aplicación se ha topado con obstáculos que han vuelto a incrementar la tensión entre el FLPT y el Ejecutivo federal.

El país también afronta desafíos como el de la región de Oromía, que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo, catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno etíope.

En el poder desde 2018, Abiy, que pertenece a la etnia mayoritaria oromo, ha recibido críticas por no solucionar las tensiones étnicas que históricamente han ocasionado olas de violencia en el país.