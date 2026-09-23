FundéuRAE: "estar relacionado con", mejor que "estar relacionado a"

En algunos medios de comunicación se pueden observar frases como “El anuncio estaba relacionado a la mejora salarial”, “Estos convenios están relacionados a los programas de electrificación que se ejecutan en el país” o “Las lluvias en Ecuador están relacionadas a tres fenómenos atmosféricos”.

Como indica la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, aunque la variante con la preposición “a” después de “relacionado” (participio del verbo “relacionar”) no sea incorrecta, resulta menos aconsejable por minoritaria.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo recomendable habría sido escribir “El anuncio estaba relacionado con la mejora salarial”, “Estos convenios están relacionados con los programas de electrificación que se ejecutan en el país” y “Las lluvias en Ecuador están relacionadas con tres fenómenos atmosféricos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.