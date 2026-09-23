Italia elige 'L'Estranea' de Paolo Strippoli como apuesta para el Óscar Internacional

'L'Estranea', del joven realizador italiano Paolo Strippoli, es la historia de una mujer que acude de forma imprevista a la casa de su hija para confesar una difícil verdad de su familia, escondida por un pacto fraguado muchos años atrás con una desconocida.

Una historia de inspiración 'faustiana' que cuenta entre su reparto con actrices como Jasmine Trinca o Valeria Bruni Tedeschi.

El Comité italiano, instituido por la Asociación de Industrias Cinematográficas, Audiovisuales y Digitales (ANICA), la ha elegido para aspirar a entrar en una primera lista de 15 cintas elegidas por la Academia de los Óscar para la categoría de Mejor Película Internacional y que será anunciada el 15 de diciembre.

El anuncio de las cinco películas internacionales que finalmente competirán por el Óscar está previsto para el 21 de enero.

Strippoli (Corato, 1993), apasionado de terror psicológico y 'thriller', compitió con esta cinta, su cuarto largometraje y una coproducción italiana, francesa y belga, por el León de Oro del 83º Festival de Venecia, aunque finalmente se fue de vacío.

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Sin embargo, ha conseguido colarse en la carrera por el Óscar imponiéndose a otras cintas preseleccionadas por Italia, como 'Succederà questa notte' de Nanni Moretti, con producción española, 'Ritorno a Buenos Aires' del italo-chileno Marco Bechis o 'Tre Ciotole', el drama romano de la española Isabel Coixet.

La última vez que una obra italiana obtuvo este codiciado premio internacional fue en 2014 por 'La Grande Bellezza' de Paolo Sorrentino (2013).