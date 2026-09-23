La American Society prevé más inversión en México tras el T-MEC y las elecciones en EE.UU.

Durante la quinta Convención Binacional México-Estados Unidos, Rubin sostuvo que los inversionistas mantienen interés en el país, pero algunos proyectos esperan mayor claridad sobre las reglas comerciales que definirán la relación de Norteamérica en los próximos años.

El líder empresarial del capital estadounidense en México situó en noviembre la expectativa de que la negociación quede cerrada de forma positiva y afirmó que, a partir de ese momento, podrían comenzar a conocerse nuevos anuncios de inversión.

El dirigente empresarial puntualizó que la cautela se concentra principalmente en nuevas compañías que evalúan entrar a México, mientras las empresas ya instaladas mantienen sus planes y reinversiones.

“Las empresas que ya están en México, creen en México y le apuestan a México”, señaló.

Rubin agregó que los periodos electorales en Estados Unidos suelen reducir temporalmente el ritmo de las decisiones de inversión y consideró que el actual proceso no es una excepción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Rubin, el ritmo podría acelerarse después de las elecciones y una vez negociado el T-MEC, cuando prevé que se anuncien nuevos proyectos de inversión en el mercado mexicano.

Las elecciones intermedias estadounidenses se celebrarán el 3 de noviembre y renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

La revisión del T-MEC permanece abierta después de que Estados Unidos no aceptara el 1 de julio renovar el acuerdo en su forma actual, aunque el tratado continúa vigente mientras los tres países buscan resolver sus diferencias.

Rubin señaló que AmSoc busca que México y Estados Unidos cierren los principales acuerdos y que Canadá pueda incorporarse a una solución trilateral, con el objetivo de abrir paso a nuevas alianzas y capitales, luego de que, aseguró, Ottawa iniciara una guerra comercial con Washington.

Su expectativa es que el proceso dé certidumbre a empresas que no operan en México y evalúan instalarse.

También afirmó que la relación comercial bilateral podría acercarse este año al billón de dólares y sostuvo que ese crecimiento deberá ir acompañado de mayor infraestructura y condiciones que den certidumbre a las empresas.

En ese marco, defendió que las reglas regionales aseguren que los productos exportados desde México tengan origen norteamericano y eviten triangulaciones provenientes de terceros países.

Para Rubin, además del desenlace comercial y electoral, la seguridad seguirá siendo un factor central para la inversión y para una integración económica más profunda entre México y Estados Unidos.