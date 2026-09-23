La CPI declara culpable a exdirigente de Seleka Mahamat Said de crímenes de lesa humanidad

Sin embargo, la Sala de Primera Instancia absolvió a Said de tres cargos de crímenes de guerra que pesaban contra él -tortura, trato cruel y atentados contra la dignidad personal- por una cuestión jurídica, al no considerar probado “más allá de toda duda razonable” que el conflicto armado continuara durante el periodo en el que se produjeron los hechos juzgados.

La presidenta de la sala, la jueza Miatta Maria Samba, explicó durante la lectura del fallo que los jueces concluyeron por unanimidad que la Seleka llevó a cabo un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Bangui” desde al menos abril hasta noviembre de 2013.

Said fue declarado culpable del crimen de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de libertad de al menos 39 personas, tortura de 22, otros actos inhumanos de 34 y persecución de 39.

Said, entregado al tribunal en enero de 2021, siguió la lectura del fallo vestido con un jersey azul y escuchando a través de unos auriculares, y permaneció impasible durante toda la sesión.

La sentencia se centra en los abusos cometidos en la Oficina Central para la Represión del Bandidaje (OCRB), un centro de detención de Bangui que quedó bajo control de la Seleka después de que esta tomara la capital centroafricana en marzo de 2013.

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Según la Sala, Said se convirtió a mediados o finales de abril de ese año en la máxima autoridad de facto de la OCRB y los miembros de la Seleka desplegados allí estaban bajo su mando.

Los jueces concluyeron que Said controlaba el acceso a las celdas, daba instrucciones sobre los detenidos, participó en interrogatorios y malos tratos, ordenó golpear a prisioneros y estuvo presente mientras algunos eran golpeados y torturados.

Los jueces dieron por probado que algunos detenidos fueron golpeados con cuerdas, látigos, cinturones militares y culatas de fusil y que otros fueron amenazados de muerte.

En uno de los episodios probados, miembros de la Seleka obligaron a 16 detenidos a desnudarse, les arrojaron sobre la espalda una mezcla de arena, tierra o arcilla con agua y los azotaron repetidamente, hasta que dos de ellos defecaron sobre sí mismos.

La sentencia también describe una celda subterránea debajo del despacho de Said, donde estaban recluidos varios detenidos en un espacio oscuro, sin ventilación y los prisioneros debían orinar y defecar en su interior.

La Sala concluyó que existió un plan común para atacar a personas percibidas como partidarias del entonces depuesto presidente François Bozizé.

La Seleka, una coalición de grupos armados mayormente musulmanes, tomó Bangui el 24 de marzo de 2013 y derrocó a Bozizé, sumiendo al país en una nueva fase de violencia que después enfrentó a sus combatientes con las milicias anti-Balaka.

La CPI investiga desde 2014 la violencia desencadenada en República Centroafricana a partir de 2012 y los presuntos crímenes cometidos tanto por grupos vinculados a la Seleka como a los anti-Balaka.

La Sala también destacó hoy que los supervivientes aseguran padecer todavía dolores de cabeza, mareos, insomnio y secuelas físicas de las torturas, mientras otros continúan teniendo miedo de personas uniformadas, armas y soldados.

La condena determina la responsabilidad penal de Said, pero no define aún cuánto tiempo deberá permanecer en prisión.