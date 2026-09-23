La indígena Alianza Ceibo gana el Premio Gulbenkian por su defensa de la Amazonía

La alianza reúne a los pueblos A'i Cofán, Siekopai, Siona y Waorani, que trabajan conjuntamente para proteger sus territorios en la cuenca del Alto Amazonas, entre Ecuador, Perú y Colombia.

El jurado, presidido por la excanciller alemana Angela Merkel, destacó su capacidad para combinar la movilización comunitaria y las acciones judiciales en la defensa de los derechos territoriales, así como la introducción de energías limpias y el suministro de agua potable a poblaciones afectadas por la contaminación petrolera.

También valoró su modelo de gobierno liderado por las propias comunidades, que permite a los cuatro pueblos coordinarse en torno a objetivos comunes y proteger tanto los ecosistemas como a las personas que dependen de ellos.

Entre los logros de la organización, la Fundación destacó una resolución judicial que anuló 52 concesiones mineras ilegales en territorio A'i Cofán y contribuyó a proteger el sistema fluvial del río Aguarico, así como otra que permitió al pueblo Siekopai recuperar la titularidad de su territorio ancestral.

La entidad mencionó además victorias judiciales que sentaron un precedente nacional sobre el consentimiento libre, previo e informado, una herramienta para que los pueblos indígenas puedan hacer frente a las industrias extractivas.

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En el acceso a servicios básicos, la alianza instaló 1.164 sistemas de filtración de agua de lluvia que abastecen a más de 6.500 personas afectadas por la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana y en Colombia.

Otros 200 sistemas de energía solar suministran electricidad a 208 hogares, tres asociaciones de mujeres, siete escuelas y catorce puestos de vigilancia territorial, según la documentación del premio.

El reconocimiento pone igualmente de relieve iniciativas educativas impulsadas durante más de seis años por los pueblos A'i Cofán, Siekopai y Waorani. Según la Fundación, el Gobierno ecuatoriano reconoció oficialmente este trabajo en septiembre de 2026, lo que permite incorporar sus conocimientos ancestrales, lenguas y cosmovisiones al sistema público de enseñanza.

Alianza Ceibo destinará el importe del galardón a ampliar su trabajo y desarrollar una estrategia para los próximos diez años centrada en la defensa de los bosques tropicales, la gestión de los territorios indígenas y el fortalecimiento de las culturas y comunidades.

Los planes incluyen reforzar la titularidad de las tierras y la capacidad de las guardias indígenas para vigilar los bosques, así como invertir en educación, liderazgo de mujeres y jóvenes, economías comunitarias, agua potable y energías renovables.

La organización pretende asimismo aprovechar el reconocimiento para conseguir compromisos filantrópicos de financiación a largo plazo.

Esta edición del premio recibió un récord de 304 candidaturas de 73 nacionalidades, un 43 % más que las 212 registradas en 2025.

Creado en 2020 y financiado íntegramente por la Fundación Calouste Gulbenkian, el galardón distingue anualmente iniciativas de acción climática. Su dotación se abona a lo largo de tres años. En 2025 lo recibió la Coalición para la Antártida y el Océano Austral.