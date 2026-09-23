La Junta de Paz para Gaza propondrá un plan de recuperación de seis meses y 2.450 millones

La Junta de Paz, impulsada y presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que el proceso de recuperación para Gaza pueda comenzar tras las elecciones israelíes del 27 de octubre y la formación de un nuevo Gobierno, añade Axios.

El portal detalla que el plan de la Junta está compuesto por 66 proyectos y se divide en seis áreas: desarrollo de infraestructura, desarrollo humano, aceleración económica, transformación digital, asuntos legales y paz y seguridad.

El desarrollo de infraestructuras es el epígrafe con más presupuesto (1.000 millones), mientras que en el apartado de seguridad se destinarán, por ejemplo, 275 millones para una base permanente reforzada en Rafah para albergar a 5.000 efectivos de la Fuerza Internacional de Estabilización propuesta por Trump.

Otros 140 millones de dólares se reservarían, según Axios, para reclutar, entrenar y desplegar un contingente de seguridad multinacional.

Trump firmó el acta de constitución de la Junta de Paz, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, en un acto celebrado el pasado mes de enero en Davos (Suiza).

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Los miembros fundadores del organismo, además de Estados Unidos, son Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam.