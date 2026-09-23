La mortalidad en los países con sistemas de alerta temprana por desastres es 6 veces menor

Al tiempo que los líderes mundiales se reúnen en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Nueva York, se conocieron algunos de los resultados de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos (EW4All) puesta en marcha por el Secretario General en 2022.

El documento informa de los avances alcanzados en la expansión de esos sistemas que salvan vidas en todo el mundo pero advierte de "importantes deficiencias" persistentes en los países y las comunidades más expuestas al empeoramiento de los desastres climáticos.

Los países con estos sistemas integrales registran una mortalidad por desastres seis veces menor que los que no los tienen y son ya un pilar fundamental de los esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de desastres y resiliencia, resalta un comunicado.

Actualmente, 136 países cuentan con capacidades de alerta temprana ante múltiples peligros, un 143 % más desde 2015, mientras que más de 160 países reciben apoyo directo para fortalecer sus sistemas, revela el informe.

Entre 2022 y 2025, se movilizaron unos 2.000 millones de dólares para apoyar la implementación, fortalecer la preparación, ampliar la protección de las poblaciones vulnerables y mejorar la capacidad de los países para anticipar y responder a las emergencias.

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"Los sistemas de alerta temprana salvan vidas, protegen los medios de subsistencia y resguardan a las comunidades de los desastres", señaló en el comunicado el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que lamenta que, pese a esto, "aún hay demasiadas personas expuestas".

Guterres insta a "subsanar las deficiencias restantes, llegar a todos los países y garantizar que, para finales de 2027, todas las personas del planeta estén protegidas".

La ONU recuerda, por ejemplo, que la Cruz Roja Colombiana activó un Protocolo de Acción Temprana para la sequía en junio de 2026 ante los primeros indicios de El Niño, antes de que las condiciones alcanzaran un punto crítico.

El estudio apunta que "la ausencia de sistemas de alerta temprana eficaces puede ser fatal" y lamenta que durante las inundaciones glaciares de agosto en Nepal, las comunidades situadas aguas abajo recibieron muy poca o ninguna notificación previa, lo que las dejó prácticamente sin tiempo para evacuar.

El desastre dejó más de 1.000 muertos, miles de desaparecidos, desplazó a más de 10.000 personas y causó la destrucción de viviendas e infraestructuras críticas.

El EW4All ha acelerado significativamente su implementación, con la participación activa de cerca de 50 países y el desarrollo de 31 hojas de ruta nacionales, según esto.

La acción preventiva se está expandiendo rápidamente y en 2025 llegó a 9,6 millones de personas en 54 países mediante 146 activaciones respaldadas por casi 120 millones de dólares.

Las mayores brechas se dan en los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y entornos frágiles y afectados por conflictos.

El informe detecta deficiencias en el conocimiento del riesgo de desastres, la infraestructura de observación y pronóstico, la tecnología de las comunicaciones, la capacidad institucional y la preparación.