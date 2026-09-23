La OCDE confirma desaceleración del PIB global en 2026 (+2,9 %) en un contexto volátil

En su Informe Intermedio de Perspectivas Económicas publicado este miércoles la OCDE proyecta además un crecimiento del 3 % para 2027 (una décima menos que las previsiones de junio).

El organismo con sede en París señala que la fuerte inversión en centros de datos para la Inteligencia Artificial (IA) y la exportación de semiconductores están compensando el impacto negativo del choque energético y sosteniendo el comercio exterior.

"El empuje de las actividades relacionadas con la IA y la moderación prevista de los precios de la energía para el próximo año -en línea con las expectativas del mercado reflejadas en los contratos de futuros- contribuirán a la recuperación de la actividad económica a lo largo de 2027", indica el informe.

Las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, experimentarán una ralentización. En el primer país, se prevé que el crecimiento del PIB sea del 2,2 % en 2026 y del 2,1 % en 2027, mientras que en el gigante asiático la actividad se desacelerará hasta el 4,5 % en 2026 y el 4,2 % en 2027.

En la zona euro, el PIB crecerá un 1 % tanto en 2026 como en 2027, "impulsado por la demanda interna gracias a la estabilización energética y a la aplicación gradual de los nuevos programas de defensa".

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Respecto a la inflación general en el G20, pasará del 4,1 % en 2026 al 3,6 % en 2027, mientras que la subyacente (en las economías avanzadas) bajará del 2,7 % en 2026 al 2,5 % en 2027.

El choque energético derivado del conflicto bélico en Oriente Medio ha frenado el comercio marítimo (como en el estrecho de Ormuz) y encarecido el petróleo y el gas, obligando a los gobiernos a recuperar ayudas energéticas.

Con el conflicto en Oriente Medio aún abierto, otro factor de gran inestabilidad amenazada con golpear a la economía global: la alerta por el fenómeno climático de 'El Niño'.

Hay un 95 % de probabilidad de que, entre octubre y diciembre de 2026, se produzca este fenómeno -marcado por lluvias torrenciales-, lo que amenaza con encarecer los productos agrícolas durante los próximos dos años.

Asimismo, la volatilidad de las políticas comerciales -tanto en materia arancelaria como en restricciones a la exportación- es otro factor que puede pesar en la economía mundial, al elevar la incertidumbre regulatoria y alterar el suministro de bienes.

La OCDE también apuntó al alza de las tasas de interés de la deuda soberana de ciertos países, que han alcanzado sus cotas más altas en 15 años debido a las dudas presupuestarias y al impacto financiero de la IA.

Ello "pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos para contener y reasignar el gasto público, optimizar la eficiencia estatal e incrementar los ingresos", expuso el informe, que recomendó "garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo" para "preservar el margen de maniobra de los gobiernos ante grandes crisis".

"Aun así, el entorno financiero global sigue siendo propicio gracias a los máximos en las bolsas y a la reactivación del crédito", matizó la institución multilateral.