La OCDE proyecta una moderación del crecimiento argentino en 2026, hasta el 2,6 %

Para 2027, el aumento del PIB será del 3 %, cinco décimas por debajo de lo previsto anteriormente.

El organismo internacional prevé además que prosiga la senda de desinflación en el país sudamericano, con un aumento del IPC del 30,8 % en 2026 (tres décimas más que lo esperado en junio) y del 20,5 % en 2027 (frente al 41,9 % contabilizado en 2025).

"Se espera que la desinflación persista en Argentina y en Turquía, a pesar de los efectos negativos vinculados a los costes de la energía y de los fertilizantes", anotó la OCDE.

En términos globales, el informe de la OCDE apunta a una desaceleración del PIB mundial, con un crecimiento del 2,9 % para 2026, frente al 3,4 % de 2025, en un contexto internacional especialmente volátil debido al conflicto en Oriente Medio y a episodios climáticos extremos, y con un 3 % para 2027 (una décima menos que en las previsiones de junio).