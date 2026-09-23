Leonel Fernández destaca fortalezas de América Latina y el Caribe en un mundo fragmentado

Durante la apertura del foro, que se celebra en la Universidad de Columbia, en Manhattan, Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), recalcó que el mundo está viviendo “una fragmentación y polarización política sin precedentes desde el final de la Guerra Fría”.

“Todas las certezas del orden liberal de posguerra han dado paso a una competencia estratégica más abierta entre las grandes potencias, y la interdependencia económica, antes considerada una garantía de paz, hoy convive con una notable fragilidad institucional”, señaló.

El dominicano, que se desempeñó como mandatario de su país entre 1996 y el año 2000 y desde 2004 hasta 2012, puso como ejemplo “las crecientes tensiones entre Israel y Hamás”, así como la escalada del conflicto en Oriente Medio y la reciente guerra entre EE.UU. e Irán, que ha llevado al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Fernández consideró que la región de América Latina y el Caribe llega a este tumultuoso contexto con “activos extraordinarios”, entre ellos “recursos naturales estratégicos, un enorme potencial en energías renovables y reservas de minerales críticos esenciales para la transición energética global”.

Transformar esas “ventajas” en crecimiento sostenible e inclusivo requiere instituciones sólidas, Estado de derecho, mayor productividad, integración regional efectiva y políticas públicas capaces de mirar más allá del ciclo electoral inmediato”, destacó.

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Este año, el foro hace hincapié en el papel de Latinoamérica en una economía global cambiante: “América Latina atraviesa una crisis significativa. Tras un periodo de debilidad económica, la región ha tenido un crecimiento relativamente lento desde las reformas de mercado de 1990”, explicó en uno de los paneles José Antonio Ocampo, exministro de Agricultura de Colombia y profesor en la Universidad de Columbia.

Entre 2014 y 2023, el crecimiento económico de América Latina fue del 0,9 %, una cifra “peor” que durante la crisis de la deuda de los años 80. Por ello, Ocampo denomina a este periodo “la segunda década perdida de América Latina”.

Pese a ello, el colombiano destacó que América Latina tiene fortalezas: aparte de sus “buenos activos” y “recursos naturales”, tal y como mencionó Fernández, se trata de una de las regiones del mundo con la matriz de producción energética más limpia.

A esto se suma que la guerra comercial iniciada por la política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, hace dos años, ha tenido un efecto “modesto” en la región.

“La mayor parte del comercio entre México y Estados Unidos continúa realizándose bajo el acuerdo de libre comercio, muchos países enfrentan aranceles relativamente bajos y, sobre todo, la mayoría de Estados latinoamericanos mantiene importantes vínculos comerciales con China, que es el principal destino de sus exportaciones, lo que les ha permitido obtener algunas ventajas”, apuntó.

A través de otros paneles, el foro también ahonda hoy en el panorama electoral de Latinoamérica, el papel del votante latino en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos o el impacto mundial de los conflictos en Oriente Medio.