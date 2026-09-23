Musk elogia a Xi en la televisión estatal china en vísperas de su encuentro con Trump

"Bajo su liderazgo, China ha logrado enormes avances en su desarrollo", afirmó el consejero delegado de Tesla en una entrevista con la televisión estatal CCTV, que difundió este miércoles varios fragmentos de la conversación.

En otro extracto, Musk aseguró que la prosperidad del país "ha aumentado enormemente" bajo el mandato de Xi y describió al dirigente chino como "muy sabio y con visión de futuro".

El magnate también dedicó elogios a las operaciones de Tesla en China y atribuyó el éxito de su fábrica de Shanghái al equipo local, al que describió como "talentoso, trabajador y fiable", con una calidad de producto y una eficiencia de producción "de primer nivel".

"La Gigafactoría de Shanghái es una joya", afirmó Musk sobre la planta, que entregó cerca de 468.000 vehículos durante el primer semestre de 2026, un 28,4 % más que en el mismo período del año anterior, según los datos divulgados por CCTV.

Durante la entrevista, Musk abordó asimismo el futuro de los robots humanoides y pronosticó que su número podría alcanzar al menos los 1.000 millones dentro de diez años, los 10.000 millones en quince años y los 100.000 millones en dos décadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El empresario vaticinó que estos robots podrán cuidar de personas mayores y niños, ejercer como tutores particulares o desempeñar todo tipo de trabajos, y que una sola persona podría llegar a controlar cientos o incluso miles de robots físicos y agentes digitales.

Sobre la inteligencia artificial (IA), Musk aconsejó adquirir conocimientos amplios, tanto en humanidades y artes como en ciencia e ingeniería, al considerar que la capacidad de formular buenas preguntas será cada vez más importante y que "cuanto más amplios sean tus conocimientos, mejor serás haciendo preguntas".

Sus declaraciones llegan además en pleno debate sobre la seguridad de la IA, después de que el propio Musk abogara este mes por que los principales desarrolladores del sector sometan mutuamente sus modelos a pruebas de seguridad, un asunto que también estará sobre la mesa en la reunión entre Xi y Trump.

Las declaraciones fueron difundidas el mismo día en que Xi inicia una visita de Estado a Estados Unidos, donde este jueves mantendrá con Trump su segundo encuentro de este año, después de la reunión celebrada en mayo en Pekín.

Musk, que participó junto a otros ejecutivos estadounidenses en la visita de Trump a la capital china en mayo, figura también entre los empresarios cuya asistencia está prevista en la cena de Estado que la Casa Blanca ofrecerá a Xi.